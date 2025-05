Show dialettale di beneficenza

Una serata in teatro a scopo benefico, domani alle 20,30 al Ruggeri di Guastalla, organizzato dalla locale agenzia Casapoint e dall’associazione Giacomo Marcati in memoria di un professionista del gruppo immobiliare, scomparso nel 2021. In scena la compagnia Artemisia Teater con uno spettacolo dialettale.

Il ricavato della serata serve a raccogliere fondi per l’acquisto degli arredi necessari all’ampliamento del reparto Day Hospital Oncologico di Guastalla, migliorando il comfort dei pazienti in Day Hospital. Prevendite: Casapoint in via Gonzaga 19 a Guastalla (tel. 0522-570056).