Si accende la magia del Natale. Gli appuntamenti di domenica

Questa domenica, 8 dicembre, a Scandiano è prevista l’accensione dell’albero alto 12 metri in piazza Spallanzani e d’altre tre installazioni che vestiranno piazza della Libertà, Corso Vallisneri, piazza Primo Maggio e piazza Duca d’Aosta. Alle 17 la giunta inaugurerà la grande scenografia che accompagnerà le feste natalizie. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Commercianti in collaborazione con il Comune, avrà anche un momento musicale con l’esibizione del coro Vocal Vibes.

A seguire alle 19 tutta la piazza sarà imbandita con le distese dei locali che serviranno un’apericena con un accompagnamento musicale. Piazza Primo Maggio diventerà invece la ‘piazza del gusto’ per tutti i weekend e lunedì 23 dicembre. Le associazioni offriranno le migliori specialità enogastronomiche. Particolarmente ricco il programma per famiglie in piazza Duca d’Aosta.

Alle 15.30 sarà inaugurata la casetta di Babbo Natale con laboratori per bambini. Tanta musica con le voci del coro Up Canali Fogliano Rivalta. Alle 16.30 racconti di Natale nel villaggio magico dove anche il sindaco Matteo Nasciuti diventerà un narratore natalizio. La piazza sarà animata dalla giostrina di Scandiano dei bimbi con zucchero filato e pop corn e dall’intrattenimento musicale a cura di Radio Luca.

Durante tutto il pomeriggio per le vie di Scandiano una carrozza trainata dai cavalli de Lo Stradello incanterà adulti e bimbi. Molti eventi verranno ripetuti durante i weekend. Il programma dettagliato è consultabile sul sito internet del Comune.

"A Scandiano siamo fortunati ad avere una famiglia di commercianti capace di proporre così tante iniziative adatte a qualsiasi pubblico – dice l’assessora al commercio Silvia Venturi –. Questo ci dà la possibilità di avere un palinsesto natalizio particolarmente ricco".

Matteo Barca