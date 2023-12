Si accende l’albero. Piazza piena di famiglie. Torna la pista del ghiaccio

Oltre un migliaio di reggiani hanno intonato ieri pomeriggio il countdown per l’accensione del grande albero di Natale, alto 12 metri, realizzato dal Comune e situato in piazza Prampolini. Un abete che, terminate le festività, tornerà in vivaio.

Un’affluenza record quella di ieri, con tante famiglie e bambini che hanno atteso trepidanti – senza farsi scoraggiare dalla temperatura rigida – il “far della sera” sulle note del Sunshine Gospel Choir, coro tra i più importanti a livello nazionale.

In arrivo per le feste anche tante altre iniziative, hanno annunciato dal palco il sindaco Luca Vecchi e l’Assessore al Commercio e Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli.

Novità con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che fa il suo ritorno dopo la pausa dovuta al Covid e si sposta per la prima volta nel Parco del Popolo, proprio oggi inizieranno i lavori per il suo allestimento.

E ancora il trenino per i più piccoli che percorrerà le vie del cuore della città e la piazza centrale che si animerà ogni giorno per tutta la durata delle feste di proiezioni luminose sulla torre del Bordello e quella del palazzo del Monte di Pietà, con diffusione di musica natalizia.

Elisabetta Grassi