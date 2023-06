Si accende una rissa al Lido Le forze dell’ordine evitano il peggio

Polizia locale e carabinieri sono intervenuti l’altra notte per sedare una rissa avvenuta nella zona del lido di Boretto. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e degli addetti alla sicurezza ha evitato il peggio. Sono in corso ulteriori accertamenti in vista di possibili denunce alla magistratura. Nella stessa notte la polizia locale della Bassa Reggiana ha eseguito controlli in luoghi di divertimento per giovani, tra Boretto e Guastalla, rilevando possibili irregolarità ora al vaglio degli uffici competenti. Ai posti di blocco stradali sono stati fermati cinquanta veicoli, senza rilevare particolari irregolarità. Nei controlli gli agenti hanno verificato in particolare le condizioni psicofisiche dei conducenti e la situazione dei veicoli.

Fermata inoltre un’auto che a Boretto procedeva a forte velocità: il conducente, di 23 anni, è risultato positivo all’alcoltest, con grado alcolemico di quattro volte superiore il massimo consentito per potersi mettere alla guida. Il giovane è stato privato della patente, con l’aggiunta del sequestro dell’autovettura che stava guidando.