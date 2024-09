Si accendono i riflettori su Cella. È la notte del ’Marabù Celebration’

È la notte del "Marabù Celebration", nel piazzale del luogo simbolo della discodance e del divertimento di diverse generazioni. Una giornata, quella di oggi, dedicata al tempio della musica, in auge dalla metà degli anni Settanta fino al 2000. Il menù della festa? Disco music, sonorità funk, soul e pop rimodulate, luci psichedeliche, proiezioni video, auto e moto d’epoca per rivivere gli anni Ottanta e Novanta. Ma non solo: per questa straordinaria occasione si riunisce anche la rockband reggiana degli "Artisti Italiani", nati come "Koala", nella formazione storica: Luca Zini, Moreno Bortolotti, Franco Formentini ed Enrico Vezzani.

Durante la serata vengono presentati due brani della band: uno dal passato, "Tu puoi", e un inedito, mai pubblicato, "Il gioco delle verità".