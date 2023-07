Si aggira col volto coperto vicino a un bancomat Pronto a prelevare con una tessera rubata

E’ stato notato, cappellino e mascherina chirurgica sul volto, nei pressi di una banca a Porto Mantovano. I carabinieri lo hanno inseguito e fermato, scoprendolo in possesso di una carta bancomat intestata a una donna e risultata rubata pochi minuti prima nel piazzale del centro commerciale La Favorita di Mantova, da un’auto in sosta insieme a una borsetta con documenti, telefonino e un 670 euro in contanti. L’uomo, di 39 anni e residente a Reggio, è stato portato in caserma e dichiarato in arresto per furto aggravato e tentativo di utilizzare indebitamente una carta bancomat. Al momento di essere fermato, probabilmente cercava di prelevare denaro dal bancomat dell’istituto di credito, col volto in gran parte coperto per evitare il riconoscimento dalle telecamere dell’impianto.