Si aggrava la posizione dei ladri con la tecnica dell’abbraccio

Loro, tre 19enni, sono stati arrestati mercoledì dalla polizia di Stato dopo essere stati individuati come coloro che abbracciavano i passanti in via Eritrea per derubarli del portafogli. I tre ragazzi, senza fissa dimora, di cui uno albanese e gli altri due tunisini, sono comparsi ieri davanti al giudice Andrea Rat. Per loro l’iniziale ipotesi di furto con destrezza è stata cambiata in rapina aggravata perché commessa da più persone, ai danni di un giovanissimo. Due giovani hanno ammesso la responsabilità e si sono scusati, cioè uno dei tunisini e l’albanese. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Nicola Bizzocchi, ha raccontato che aveva bisogno di soldi e che poi aveva cercato di restituire i documenti. Il tunisino assistito dall’avvocato Pina Di Credico si è avvalso della facoltà di non rispondere. A carico dei magrebini risultano precedenti per norme sull’immigrazione e, per uno dei due, anche per furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti; sull’albanese, invece, per lesioni. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Reggio, ritenendo che abbiano dimostrato una "spiccata capacità a delinquere", perché hanno colpito "un ragazzino indifeso e confuso dalla subdola azione concertata".