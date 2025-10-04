"Sì agli impianti, ma con dei criteri"

Il consiglio comunale di Rubiera ha approvato un ordine del giorno per la tutela del suolo agricolo rispetto all’installazione di impianti per la produzione di energia. Il tema dell’agrivoltaico negli ultimi mesi ha sollevato spesso polemiche nella nostra provincia. "Sono ben note – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – all’opinione pubblica le proposte avanzate anche sul territorio reggiano per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici o agrivoltaici sul suolo agricolo. Noi non siamo contrari alle energie rinnovabili. Crediamo solo che serva criterio. Anzi sarebbe bene che fossero i Comuni, cui la legge riserva le competenze urbanistiche, a definire dove si possono fare e dove invece ci sono zone di campagna fondamentali per l’economia e per la produzione di cibo e di foraggio, elementi essenziali per le nostre filiere di alta qualità". Per Cavallaro oggi "ci troviamo con norme che minacciano una programmazione accurata del territorio. Paradossalmente da un lato non possiamo approvare progetti intelligenti e di piccola scala, mentre dall’altro rischiamo di trovarci di fronte a grandi e incontrollati impianti autorizzati in base a norme nazionali incerte. Siano i territori a decidere dove e come si possano collocare i pannelli o altri impianti che poco hanno a che fare con la campagna a partire dalle zone dove la produzione agricola non c’è più e dove non si causano danni all’economia rurale".

A Rubiera il Comune sta redigendo il nuovo piano urbanistico generale, lo strumento con cui individuare le zone idonee. Al momento "possiamo vietare – osserva Cavallaro – ai cittadini di costruire una casetta in giardino che non è una minaccia per il consumo di suolo, mentre rischiamo che norme sovraordinate autorizzino distese di pannelli in campagna in contrasto con i principi di diversi strumenti pianificatori. Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, scegliamo la via della prudenza per ciò che ci è possibile".

L’ordine del giorno impegna l’amministrazione ad applicare criteri restrittivi e prudenziali nell’istruttoria delle pratiche relative all’installazione di impianti di produzione energetica e trattamento rifiuti in zona agricola, richiedendo anche approfondite verifiche di compatibilità urbanistica e paesaggistica nonché ad adottare tutte le misure di cautela e salvaguardia consentite per la tutela delle aree agricole e rurali. "Sarebbe utile che ai Comuni fossero dati gli obiettivi di produzione di energie rinnovabili da raggiungere, lasciando a loro l’autonomia di decidere dove autorizzarle", rimarca il sindaco.

Matteo Barca