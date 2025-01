"Sì alla Casa di Comunità"

"Come componente eletta nel quartiere Sergio Stranieri mi sto occupando, già dal 2023 con il "percorso partecipato" promosso dal Comune e curato dal dott. Paolo Pezzana, della ’Casa di Comunità Reggio Est’, che arriva nel quartiere rispondendo alle necessità segnalate dagli abitanti", rivela Claudia Cremaschi. "L’opera già trattata ai tempi della 6° Circoscrizione - aggiunge - risponde in modo particolare alle esigenze dei cittadini più fragili, tra anziani soli e cittadini non automuniti che troveranno vicini servizi di base e commerciali". Per Cremaschi la ’casa’ sarà un punto di aggregazione per ragazzi. "Lascia perplessi che un’opera come questa sia oggetto di contestazione - conclude - visto che l’area è edificata dal 1600, sul piano urbanistico è tale e lo spazio oggi è solo oggetto di degrado, popolato da roditori e tossici".