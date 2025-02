Si allarga il fronte della protesta. Il ’Bio Reggiano’: "Ripensateci"

Si allarga il fronte a favore del bosco di Ospizio. Ad aggiungersi alla battaglia che stanno portando avanti le varie associazioni di cittadini per preservare il polmone verde urbano contro il progetto presentato da Conad per la realizzazione di un supermercato oltre a vari servizi per la comunità, ora arriva anche l’appoggio di Bio Reggiano-distretto biologico, l’associazione che dal 2023 riunisce aziende agricole biologiche e biodinamiche reggiane, ristoratori, gruppi di acquisto e consumatori della provincia che hanno a cuore la rigenerazione della pianura reggiana; nell’articolo 2 del suo statuto, l’associazione pone infatti al centro l’urgenza di ridare fertilità alla terra generare prodotti sani buoni puliti e giusti limitando i sempre più frequenti consumi di suolo.

Per mano del consiglio direttivo, è stata diffusa una nota sui social dove l’associazione esprime la sua posizione a favore del mantenimento del bosco.

"Il Bio Reggiano distretto biologico – si legge nella nota – sostiene e si unisce alla battaglia che il comitato dei cittadini porta avanti da tempo per salvare il bosco situato nel quartiere cittadino di Ospizio. Promuovere attività di sensibilizzazione e salvaguardia dell’intero ecosistema reggiano affinché tutti comprendano l’importanza di proteggere la biodiversità e avere aria e acqua pulita, è infatti in cima alle priorità del Bio Reggiano. La presenza del Bosco spontaneo nel quartiere Ospizio, formato da una diversità di specie arboree arbustive e erbacee e da una varietà di età e grandezza, lo rendono un vero e proprio bosco e in ottima salute, per questi motivi il Bio Reggiano ritiene che gli attuali accordi intercorsi tra Conad centro nord, Comune di Reggio Emilia e Ausl per l’edificazione di un centro commerciale e di una casa di comunità siano incapaci di rigenerare gli eco servizi del bosco, come la tutela del suolo fertile e della sua biodiversità, la protezione dell’isola di calore urbana, la cattura e la conservazione nel suolo di carbonio".

La nota prosegue poi con una richiesta di revisione del piano attuale già annunciato.

"Il Bio Reggiano sostiene il comitato dei cittadini, unendosi alla richiesta di una revisione dei patti tramite la ricerca di una soluzione che preservi l’area verde del Bosco e consideri sia il valore sociale di una casa di comunità che i valori economici derivanti da soluzioni innovative per la sostenibilità aziendale. In questo scenario, il distretto biologico si adopererà concretamente per richiedere alla nuova giunta dell’Emilia-Romagna di modificare la legge urbanistica numero 24 del 2017 affinché si arrivi in tempi celeri al saldo zero di consumo di suolo, per assicurare maggiore sostenibilità degli interventi edilizi". Cesare Corbelli