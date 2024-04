Si allontana senza cellulare né documenti. Trovato in un fosso: portato in ospedale

Si era allontanato per fare una passeggiata, nel quartiere Soave di Bagnolo, ma non era più tornato: lieto fine per la disavventura di un settantasettenne di cui si erano perse le tracce da sabato pomeriggio e che fortunatamente ieri attorno all’ora di pranzo è stato trovato in un fosso. Era in ipotermia ma tutto sommato le sue condizioni erano buone. È stato portato in ospedale.

L’anziano, che ha, tra l’altro, dei problemi alla vista, era uscito sabato dalla struttura dell’Ovile senza telefono né documenti. Ma non è rientrato la sera e quindi si è temuto che potesse aver perso l’orientamento. Da qui l’allarme. Sono scattate le ricerche, con la denuncia ai carabinieri. Anche la polizia di Stato si è attivata. Poi, attorno all’ora di pranzo, ieri, l’anziano è stato individuato da alcuni volontari: era in un fosso, per fortuna le sue condizioni di salute non erano preoccupanti ma per sicurezza è stato trasportato in ospedale, per le cure del caso, tenendo conto che comunque aveva trascorso al freddo l’intera notte.

c. g.