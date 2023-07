Si allungano i tempi dei cantieri stradali

I danni causati dal maltempo che, oltre alla Romagna, ha colpito anche l’Appennino reggiano, in particolare il territorio del comune di Baiso (sorvolato anche dal commissario Figliuolo), hanno fatto saltare il programma degli interventi predisposti in questo periodo dalla Provincia. Mentre gli abitanti della zona colpita lamentano la chiusura delle strade, la Provincia rende noto che dal 10 di questo mese partono i lavori su viadotti della Sp486, previsti sensi unici alternati. Rimandata la chiusura della galleria Casa Poggioli a causa delle frane provocate dal maltempo di maggio sulla viabilità alternativa programmata (l’ex statale di Debbia). Le violente ondate di maltempo dello scorso maggio, oltre all’alluvione in Romagna. hanno attivato numerose frane che inevitabilmente hanno finito per ripercuotersi anche sul cronoprogramma di importanti lavori di messa in sicurezza, per un importo di 2,2 milioni, che la Provincia contava di realizzare questa estate sulla galleria Casa Poggioli e sui tre viadotti della Sp 486R di Montefiorino. Una strada molto importante che registra un passaggio nei giorni feriali di circa 30.000 veicoli, anche di grandi dimensioni, interessando non solo i comuni reggiani di Baiso e Castellarano, ma anche modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro. Il maltempo ha provocato smottamenti sulla viabilità alternativa, in particolare sulla vecchia statale di Debbia (via Mandreola, via Gavia, via Debbiola, via Castagnola e via Case Poggioli), lavori già finanziati per 85.000 dalla Provincia, ulteriore intervento di 180.000 euro per disgaggio di una parete e posa in opera di un a barriera paramassi, oltre alla posa di gabbionate.

Settimo Baisi