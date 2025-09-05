Si alza la voce di Emergency. Oggi prende il via la kermesse: "Non normalizziamo i conflitti"

La voce, la nostra voce. È lei la grande protagonista della quinta edizione del festival di Emergency, che prende il via oggi a Reggio, a partire dalle 16, e andrà avanti fino a domenica. Un ritorno voluto, sentito, mentre attraversiamo un anno contrassegnato da tragedie umanitarie. "È un anno di guerra, e quello che cerchiamo di fare come Emergency è coinvolgere le persone, raccontando che la guerra non si può normalizzare – afferma Simonetta Gola, responsabile comunicazione dell’associazione ed ex moglie di Gino Strada –. Che non possiamo accettare il conflitto come inevitabile. E le cose sembrano inevitabili quando non si fa niente per evitarle, diceva Gino Strada. Dobbiamo immaginare qualcosa di diverso".

Gli appuntamenti del Festival, tutti gratuiti, sono tanti: incontri sui temi più caldi dell’attualità, ma anche momenti interattivi per coinvolgere tutti. Proprio gli spettatori saranno protagonisti stasera in piazza Prampolini, grazie ad HardKoro: il grande coro estemporaneo che, per l’occasione, intonerà un celebre brano pop, un omaggio alla vita e alla pace.

Che cosa succede oggi. Dalle 16 alle 20 sarà allestita a piazza Frumentaria ‘Se telefonando, io potessi…’, un’esperienza che farà dialogare i partecipanti con personaggi venuti dal passato e dal futuro. Ad aprire gli incontri sarà la storica e ricercatrice Vanessa Roghi con ‘Domande per pensare – Quando la voce diventa rivoluzione?’, in piazza Casotti alle 16. Alle 16.30, nel cortile di Palazzo Ancini, Bassidy Sanogo, calciatore maliano che milita nelle giovanili della Fiorentina, riceverà il premio AltroPallone, che dal 1998 viene assegnato a chi si è distinto per azioni di solidarietà e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Alle 16.45, in Piazza Martiri, ci sarà ‘Un caffè con…’, Benedetta Tobagi. Alle 17 al teatro San Prospero prenderà vita ‘Voci in scena’, con lo spettacolo ‘Hiroshima e Nagasaki: la voce dei sopravvissuti’, scritto e interpretato da Paolo Colombo. Alle 17.15, nel cortile di Palazzo Dossetti, Micheline Mwendike e Marco Trovato per l’incontro ‘Africa: voci dal continente del futuro’. Alle 17.30 in piazza Casotti, ‘Chi ha paura della voce delle donne?’, con la giornalista Simonetta Sciandivasci. In piazza Prampolini alle 18.15 si affronteranno i temi della libertà di informazione con l’incontro’Voci sotto attacco’. Aprirà Alessandro Manno, responsabile del progetto Palestina per Emergency, ed interverranno Shuruq As’ad, giornalista, Gianrico Carofiglio, scrittore, e Lucia Goracci, inviata del Tg3. Alle 19.15, in Piazza Casotti, l’incontro ‘Perché chi guadagna sempre meno non alza la voce?’, con cui Riccardo Staglianò rifletterà su un’anomalia italiana: mentre i salari calano, la mobilitazione collettiva sembra assente. Alle 20.45 uno speech in lingua inglese: ‘Is the Gazawi journalists’ voice loud enough?’, in cui la giornalista Shuruq As’ad racconterà le difficoltà estreme vissute dai reporter palestinesi a Gaza.