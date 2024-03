Si amplia la coalizione a sostegno di Olmi

Alberto Olmi ricandidato a sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Dopo cinque anni di governo, infatti, il primo cittadino correrà per un secondo mandato alla guida di una coalizione che però, rispetto al 2019, si presenta più ampia: a sostenerlo, oltre al Partito Democratico, ci sono anche Italia Viva, +Europa, Partito Socialista, Partito del Sud e Sinistra Italiana. "Abbiamo tanto lavoro da portare a termine: l’allargamento della coalizione segno che il nostro operato è stato apprezzato", commenta lui. La candidatura verrà ufficialmente presentata ai cittadini mercoledì 27 marzo, alle ore 20.45, alla ’Corte Mancina’. "Nelle prossime settimane voglio incontrare i cittadini per integrare insieme a loro il programma – spiega il candidato - Per ogni quartiere voglio capire e condividere con gli abitanti un programma di azioni da mettere in campo da qui al 2029 per migliorare la qualità della vita e degli spazi comuni. Vogliamo attivarci col territorio per costruire ‘Sicurezze’, al plurale, perché una comunità che guarda avanti prima di tutto ha bisogno di cittadini consapevoli, sereni e partecipi. Nelle proprie case, nei luoghi di incontro, sulle strade, ad ogni ora del giorno e della notte".

f.c.