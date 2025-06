Si apre il cantiere sulla Sparavalle-Miscoso

Lunedì inizieranno i lavori di consolidamento del muro di sostegno a valle lungo la strada provinciale 15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa tra il centro abitato di Ramiseto e l’incrocio per Cereggio. L’operazione, del costo di 480mila euro, è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suo completamento entro il 20 ottobre. Un’opera che prevede il consolidamento strutturale del muro esistente mediante pali trivellati e soletta di collegamento, nella posa di una nuova barriera stradale a norma e nella riasfaltatura dell’intero tratto per ripristinare le corrette pendenze della sede stradale. Per tutta la durata del cantiere, il tratto coinvolto sarà regolato da senso unico alternato con impianto semaforico o movieri in base alle lavorazioni.

Per il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti si tratta di un "altro importante intervento di messa in sicurezza delle strade del nostro territorio che dimostra la costante attenzione della Provincia sul nostro Appennino. Investimenti come questo non solo risolvono criticità strutturali, ma rappresentano un segnale concreto di vicinanza e presenza delle istituzioni anche nei territori più periferici".

m. b.