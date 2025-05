Si apre la parata delle Compagnie degli sbandieratori

La contrada Monticelli, storica Associazione degli sbandieratori di Quattro Castella organizza da oggi a domenica il campionato degli sbandieratori Under 18.

La parata si svolgerà a Quattro Castella alternando le sedi delle gare tra piazza Il Cantone, a Montecavolo, e piazza Dante. L’evento, organizzato dalla Contrada Monticelli e dalla Lis (Lega italiana sbandieratori), in collaborazione col Comune di Quattro Castella, ospiterà 21 squadre provenienti da tutta Italia.

Il programma odierno inizierà con un antipasto alle 17,30 in piazza Dante, con il singolo tradizionale Under 12. Alle 20,30 la cerimonia di apertura; alle 21,30 il singolo tradizionale U15- U18. Domattina si ricomincia alle 9,30 a Montecavolo con la coppia tradizionale; alle 15 piccola squadra; alla sera ci si sposta in piazza Dante per la festa.

Domenica si ricomincia, sempre a Quattro Castella, per la grande squadra (ore 9,30); alle 15 l’assolo dei musici; alle 18 la cerimonia di chiusura e le premiazioni.

La Contrada di Monticelli nasce nel 1987 come gruppo di figuranti, al quale si aggiunge, nel 1991, il gruppo musici e sbandieratori. Dal 1997 aderisce alla Lega italiana sbandieratori e diventa une delle Compagnie più premiate in Italia. "Siamo molto felici di ospitare nel Paese questa parata – dice Marco Balderi, presidente dell’Associazione – lo spirito di inclusione e rispetto e la voglia di divertire il pubblico con le nostre esibizioni saranno come sempre i valori fondanti della manifestazione".