Si apre una settimana calda. Il club granata stringe per Papetti

La prossima settimana potrebbe essere molto ‘calda’ per quel che riguarda i nuovi acquisti della Reggiana. Il direttore sportivo Fracchiolla sta infatti lavorando ad almeno quattro-cinque ‘colpi’. Quelli più blasonati, per così dire, riguarderanno probabilmente il ‘fronte’ Brescia. Il dirigente ha infatti già chiuso per il centrocampista Bertagnoli, classe ’99 e (148 presenze in categoria), ma potrebbe finalizzare anche l’ingaggio del difensore Papetti (foto). Il centrale classe 2002 (186 cm per 79 kg), piede destro (11 presenze e un gol in Serie A e 93 con 2 gol e 4 assist in B) si è infatti liberato dopo il crac di Cellino e dovrebbe firmare un biennale. Su di lui aveva preso informazioni anche il Bari, ma la Reggiana si è mossa con tempestività. Sempre in settimana, in prestito dal Sassuolo, dovrebbero raggiungere il ritiro laterale destro Missori (classe 2004) e il portiere Satalino. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno dopo l’esperienza maturata nella stagione 2023-2024 agli ordini di Nesta. Manca poi solo l’ufficialità per quel che riguarda l’esterno sinistro Bozzolan (2004 dal Milan, era al Milan futuro), mentre per Giacomo Corona – altro grande obiettivo per l’attacco – bisognerà attendere ancora 10/15 giorni. Il Palermo, proprietario del cartellino, lo porterà in ritiro (dal 13 luglio) e Inzaghi lo testerà per circa una settimana prima di decidere se liberarlo. Il figlio d’arte è reduce da un campionato da 11 gol e 6 assist col Pontedera.

Francesco Pioppi