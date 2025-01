Si aprono le iscrizioni alle scuole dell’infanzia. Giovedì nella sala civica la presentazione dei servizi

Iscrizioni aperte alle scuole dell’infanzia di Albinea. Da oggi al primo febbraio saranno aperte le iscrizioni online alla scuola dell’infanzia comunale Il Frassino di Albinea. Per presentarle è necessario che il genitore sia in possesso dello spid, l’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Il genitore che sottoscrive la domanda risulterà essere l’intestatario del pagamento della retta; i recapiti indicati saranno utilizzati, dall’ufficio scuola, per ogni comunicazione relativa alla frequenza del proprio figlio. Al momento della compilazione verrà assegnato alla domanda un numero da conservare in quanto indispensabile per verificare la successiva posizione in graduatoria. Le iscrizioni della scuola dell’infanzia statale Lo Scricciolo si raccoglieranno invece dalle 8 di domani alle 20 del 31 gennaio. Il modulo sarà scaricabile dal sito dell’istituto comprensivo.

Nella stessa data, ma fino al 7 febbraio, saranno aperte le iscrizioni anche alla scuola Fism San Giovanni Bosco di Borzano. Il modulo sarà disponibile alla scuola o potrà essere richiesto tramite email (informazioni: 0522/591668). La novità di quest’anno sarà la presentazione congiunta dell’offerta formativa di tutte le scuole d’infanzia di Albinea: l’incontro si terrà giovedì 9 gennaio, alle 18, nella sala civica.

m. b.