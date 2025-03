Si aprono le porte di palazzo Rocca Saporiti

Per le giornate Fai di Primavera a Reggio, s’aprono le porte del meraviglioso Mauriziano, casa di campagna dell’immortale poeta Ludovico Ariosto, palazzo Rocca Saporiti con la biblioteca medica “Pietro Giuseppe Corradini” e, a Gualtieri, il borgo, palazzo Bentivoglio e il teatro sociale. Bellezze artistiche e storico architettoniche che il pubblico potrà ammirare sabato e domenica grazie all’impegno della delegazione reggiana Fai, che compie 35 anni e del suo ’timoniere’, Roberta Grassi, che ricorda i 50 anni di fondazione del Fai nazionale.

Si parte con una rarità: la mostra in biblioteca "Orlando furioso nella raccolta ariostesca della biblioteca Panizzi" di Nicola Raimondi. Per le visite è impegnato un esercito di 250 studenti apprendisti-ciceroni di 9 scuole: Ariosto-Spallanzani, Moro, Chierici, Motti, Secchi, Zanelli, Bus-Pascal, Russell di Guastalla, scuole medie di Gualtieri insieme ai narratori della Pro-Loco e del Teatro Sociale di Gualtieri, soci e volontari Fai.

La visita al Palazzo del Mauriziano comprende il parco, la ghiacciaia, il labirinto, il giardino antiquario. Lì Ariosto, ricorda con nostalgia il palazzo nella IV Satira del 1523, scrivendo al cugino Sigismondo Malaguzzi, definendolo “natio nido” che lo ha ispirato a “empir le carte”. Colpisce l’imponente Arco Trionfale sulla via Emilia, lo spettacolare viale d’accesso per l’ingresso Nord e l’impareggiabile bellezza del paesaggio, la ricchezza di acque, il parco del Rodano tanto amato da Ariosto, che lo descrive nel suo poema: "Orlando Furioso". Si penetra poi nei segreti dei ‘camarini’ fra cui quello di Ariosto, e la sala affrescata da Prospero Minghetti. Il visitatore s’immerge nell’atmosfera storica e culturale di un’epoca straordinaria fra Rinascimento e attualità.

In palazzo Rocca Saporiti, la vicinanza al Mauriziano è sottolineata con cicli pittorici della seconda metà del Cinquecento e gli ultimi interventi architettonici attuati per la collocazione di attività scientifiche, mediche, per cui splende l’importante biblioteca medica, con l’illustrazione del Fondo Corradini, raccolta di testi medico-scientifici (1550/ 1782).

A Gualtieri si visita il centro storico,uno dei borghi più belli d’Italia, la piazza quadrata e porticata, palazzo Bentivoglio nella sua magnificenza con la Sala dei Giganti, le sale nobili coi cicli pittorici di ispirazione mitologica, il museo “Antonio Ligabue”, la donazione della sartoria teatrale: “Umberto Tirelli” e il Teatro Sociale, progettato dall’ingegnere e architetto Giovan Battista Fattori nel 1775.

Il Mauriziano: sabato dalle 10 alle 13 e dalla 14,30 alle 18. Domenica: 10-13 e 14,30-18. Non è richiesta prenotazione. Note: ultimo ingresso al mattino ore 12. Pomeriggio ore 17. Stessi orari per Palazzo Bentivoglio e Teatro Sociale a Gualtieri. Rocca Saporiti: sabato 9.30-13/14.30-18 Domenica: 9.30-13/14.30-18 (ultimo ingresso 17).

Manifestazioni collaterali: venerdì: “REstaurare - I segreti della rinascita di Notre Dame”(alle 17) nel Salone dei Giganti (Palazzo Bentivoglio) a Gualtieri; sabato (ore 17.30 e 18) visite speciali al Mauriziano col Teatro del Cigno e Ugo Pellini; domenica: “Furiose interazioni” al Mauriziano, alle 15, 16 e 17.