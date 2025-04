"Si attenzionino anche le aree fuori dalle zone rosse. Piazzale Tricolore e Ospizio covo di delinquenti"

Oltre al via libera dell’Esercito, il prefetto ha prorogato anche le ’zone rosse‘ fino al 30 giugno, ossia il divieto di stazionare a soggetti che assumono atteggiamenti molesti o aggressivi, determinando un pericolo per la sicurezza pubblica. A riguardo però l’associazione Reggio Civitas di Valentina Iannuccelli muove qualche critica. "Si tratta di un permesso a tali soggetti di stazionare altrove. Inoltre, l’inserimento tra le ’zone rosse’ di alcune vie del quartiere Mirabello, che ci ha anche sorpreso, distorce la realtà allontanandola da quelle poche ma consolidate criticità che richiedono ben altri interventi risolutivi". Iannuccelli indica poi tre luoghi di ritrovo abituali di persone a loro detta moleste, pregiudicate e dedite al traffico di droga sui quali si richiedono provvedimenti: "Il condominio Tricolore, una caffetteria e un bar di via Emilia Ospizio, già attenzionati nel corso degli anni per diversi episodi di criminalità e sospesi in virtù dell’articolo 100 del Tulps che consente di revocare o sospendere la licenza".

L’associazione però plaude infine "agli interventi di riqualificazione di due capannoni nel parcheggio Polveriera destinati ad attività di sicura frequentazione positiva, per la nuova gestione del bar con orari di apertura idonei ad attrarre la comunità".