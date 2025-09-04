Si attraversa Puianello in sicurezza. Più luce sulle strisce pedonali

Più luce sugli attraversamenti di Puianello di Quattro Castella. Sono stati installati e accesi nei giorni scorsi i nuovi impianti di illuminazione a pannelli luminosi su tre attraversamenti pedonali del paese. In particolare, i pannelli sono stati installati su via Marx (ex Ss63), uno all’altezza della chiesa e un altro all’altezza della farmacia comunale, e in via Menozzi (Sp21) all’altezza di piazza Gramsci nel cuore della frazione.

"È un intervento per la sicurezza stradale a cui tenevamo molto – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Luca Spagni – Si tratta di un aiuto importante per chi si muove a piedi, perché aumenta la visibilità e la sicurezza di chi attraversa, specialmente la sera o con il cattivo tempo. L’intervento nasce dalle tante segnalazioni e richieste arrivate dai cittadini che ci avevano indicato la necessità di rendere più sicuri proprio quei punti. Crediamo che il nostro primo dovere sia ascoltare chi vive il territorio ogni giorno e provare a dare risposte. Non è una grande opera, ma è uno di quegli interventi che speriamo possano migliorare un pezzetto della vita quotidiana di tutti".

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a ventimila euro.