Si becca due condanne per stalking in poco meno di una settimana

Due condanne in primo grado per stalking, accumulate in meno di una settimana. Il nuovo verdetto a carico di un 27enne residente a Modena, libero professionista, riguarda le condotte che avrebbe tenuto verso una sua ex, per le quali il giudice Francesca Piergallini (foto) ha disposto 1 anno e 10 mesi all’esito del rito ordinario. La donna, che ha 26 anni, si è costituita parte civile: aveva denunciato messaggi e telefonate assillanti da parte di lui alla fine della loro convivenza.

Per quei presunti comportamenti, avvenuti nell’estate 2021 in città, lui era stato sottoposto alle misure cautelari dei divieti di avvicinamento alla donna e di dimora a Reggio. Sentito durante l’interrogatorio, il 27enne, assistito dall’avvocato Luca Lugari, aveva sostenuto che non voleva perseguitare la sua ex, ma solo riavere indietro alcune cose. Sono emerse pure due circostanze particolari. In un caso lui aveva contattato la questura dicendo che la 26enne era stata sequestrata a casa di un’amica e chiedendo l’intervento degli agenti, mentre la ragazza, in realtà, aveva voluto rifugiarsi da lei. E poi aveva inviato alla polizia di Stato un documento, risultato falso, in cui figurava come tutore della 26enne.

Pochi giorni prima del verdetto emesso martedì dal giudice Piergallini, anche il gup Andrea Rat lo aveva riconosciuto responsabile di atti persecutori verso due sorelle. Nel processo con rito abbreviato, concluso giovedì scorso con una condanna a 2 anni, il 27enne doveva rispondere della condotta tenuta dapprima verso una giovane laureata, sua coetanea, a cui aveva proposto un corso professionalizzante. Il giovane avrebbe insistito più volte perché collaborasse con lui e le avrebbe inviato ripetutamente sul posto di lavoro regali anche costosi: rose, libri e borsette di marca. Omaggi apparsi troppo invadenti per essere percepiti come un normale corteggiamento, anche perché lui le inviava messaggi affettuosi e altri con tono duro ("Ti blocco, basta").

Il giovane aveva poi conosciuto la sorella, una 31enne che avrebbe sfruttato per avvicinare e intimidire la prima ("Dille di rispondermi"). Nel gennaio di quest’anno è stata sporta la querela, poi il gip Silvia Guareschi gli ha applicato il divieto di avvicinamento alle sorelle, ai loro parenti e all’ex fidanzato della 27enne; quello di dimora nel comune di Reggio e in un paese del distretto ceramico. E anche il braccialetto elettronico. Il patteggiamento proposto è stato dapprima ritenuto troppo basso e poi rigettato del tutto dalla Procura; poi lui è stato condannato nel processo con rito abbreviato, in cui le sorelle si sono costituite parte civile.

