Si butta fuori dall’auto in corsa in fiamme: è illeso: "Sono stato molto fortunato"

Auto a fuoco a Migliara di Casina, sul posto i carabinieri della stazione di Casina e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti. Il grave episodio è accaduto alle 14 circa, ieri, sulla Provinciale sp/31 in località Migliara. A segnalare il veicolo in fiamme è stato un automobilista in transito. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri di Casina, l’auto, una Mercedes classe B condotta da un 54enne, Luca Tincani residente a Marola di Carpineti, a causa di un probabile cortocircuito elettrico ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Il conducente, quando ha visto uscire le fiamme dal cofano, si è spaventato e mentre si buttava fuori dall’abitacolo ha cercato di fermare la macchina in fiamme che, essendo la strada in salita, stava andando all’indietro. "La mia preoccupazione era che la macchina incendiata finisse contro le altre auto che stavano arrivando da dietro – racconta Tincani –, per fortuna è uscita di strada e si è appoggiata sull’argine. Mentre cercavo di recuperare la spesa che avevo fatto a Casina per me e per mia madre che abita a Felina, un signore mi ha urlato di allontanarmi dall’auto a rischio di esplosione. Si chiama Lorenzo, è stato gentilissimo, mi ha accompagnato a casa a Marola, ma anche a Felina a portare la spesa a mia madre. Mi è andata bene, però la paura è stata tanta e adesso sono senza macchina e in più sono disoccupato. Ho fatto diverse domande e ora, se qualcuno mi chiama, non so come muovermi da Marola, un paese dove non passano mezzi pubblici. Speriamo in bene".

s. b.