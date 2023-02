Si celebra la battaglia tra partigiani e ex Rsi

Oggi si celebra il ricordo della Battaglia del 27 febbraio 1945, con una cerimonia a Fabbrico e l’orazione ufficiale affidata a Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi. Previsto anche l’intervento di Jasmin Fahim, attivista italo-iraniana. Era stata invitata anche Liliana Segre, la quale non ci sarà ma ha inviato un messaggio che parla della Battaglia di Fabbrico come di "un episodio che aiuta a riflettere anche sulle nostre responsabilità di oggi, di cittadini di una Repubblica libera e democratica".

Attese le autorità locali e provinciali, guidate dal sindaco Roberto Ferrari. Alle 10 partenza del corteo da via Roma fino al monumento di via Pozzi, poi rientro in centro e interventi dal palco. Alle 12,30 il pranzo della Resistenza alla mensa di via Primo Maggio. Annunciato pure il presidio pacifico di una delegazione del Centro Studi Italia e Unione Combattenti Rsi.