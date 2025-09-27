Si celebra la settimana mondiale per l’allattamento materno

Anche Reggio Emilia celebra la Settimana mondiale per l’allattamento materno promosso dall’Organizzazione mondiale della Sanità, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Lo farà a partire dal 29 settembre con una serie di incontri e iniziative promossi, oltre che dal Comune, anche dall’Ausl, da Reggio Children, i sindacati Cigl e Cisl, Unicef Reggio Emilia, ma non solo. L’edizione di quest’anno si concentra nel legame tra allattamento e benessere ambientale "La pratica dell’allattamento materno è un diritto essenziale per tutta la comunità. Per concretizzarlo servono però una serie di iniziative e servizi che lo rendano accessibile", afferma l’assessora Annalisa Rabitti.

Tra gli appuntamenti più importanti va sottolineato quello del 7 ottobre, con l’inaugurazione di due poltrone per l’allattamento nell’ambito del progetto Baby Pit Stop, che verranno ospitate nelle sedi di Cgil Reggio Emila e Cisl Emilia Centrale, che hanno collaborato al progetto. "Creare uno spazio per l’allattamento significa affermare che il diritto alla genitorialità non può essere considerato un ostacolo, ma deve essere sostenuto", afferma la segreteria di Cgil Reggio Emila Elena Strozzi. "È un inno al lavoro che incontra la vita. Insieme diciamo che la maternità e riconosciuta nella sua bellezza quotidiana", aggiunge il segretario della Cisl Emilia Centrale, Andrea Sirianni. Sempre nella stessa giornata, alle 18:30 nel cinema comunale Rosebud, verrà proiettato il docufilm “Papà ha bruciato i biscotti” realizzato da Jeffrey Zani. Alle iniziative partecipa anche la Rete delle biblioteche comunali, che ospiteranno una serie di incontri e laboratori. Il programma non si limiterà non solo alla città, ma toccherà diverse località della provincia, da Correggio a Montecchio, fino a Scandiano.

