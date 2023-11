Si cena e poi si ride con la commedia in dialetto La compagnia "La trega d'la pavera" presenta "La locanda dei sospiri", una commedia in dialetto in due atti. Un vagabondo e un ombrellaio cambiano la vita della famiglia, ma non tutto è come sembra. Prima dello spettacolo, cena a prezzo fisso. Prenotazioni: 0522-911349.