Si cena in piazza sotto le stelle Poi tutti in pista a ballare i latini

Gli appuntamenti di Restate. Si inizia alle 8,30 al Parco Le Ginestre (via Conforti) con la ginnastica per la salute insieme a Roberta Mainini, insegnante di yoga e meditazione (offerta libera, info e prenotazioni: 348 2480188). Poi, sempre alle Ginestre, alle 19 stretching dei meridiani (offerta libera, info: 348 9334866). Al Parco del Tasso, in via Adua 53, torna il Circo sotto casa della Compagnia Circolabile (alle 17,30 e alle 19). Un nuovo appuntamento sull’erba con il laboratorio di arti circensi, dove gli allievi possono apprendere tutti i fondamenti di giocoleria, acrobatica e clown. Al termine del percorso, gli aspiranti circensi saranno coinvolti nel Circus Cabaret (venerdì alle 20.30).. Info su estatepopolare.it Ai Chiostri di San Domenico, in via Dante Alighieri 11, alle 19 ha inizio la rassegna Musicæ Civitas: i concerti estivi del Conservatorio "Peri-Merulo". Protagonisti gli allievi del corso di composizione, le cui produzioni vengono eseguite dagli strumentisti del Laboratorio di Musica Contemporanea. Ancora alle 19, in Piazza della Vittoria e al Parco del Popolo va in scena "Nel cuore dell’estate". È possibile cenare sotto le stelle, curiosare tra i mercatini vintage, godersi lo spettacolo, ballare i latini (dalle 20,30) e far giocare i bambini sui grilli tricicli. Al centro sociale Orologio (in via Massenet 19) alle 21 è in programma Professional Music Institute in concerto. Per L’Estate al Mauriziano, alle 21 nel parco della villa di via Pasteur 11, alle 21 Martedì Cinema propone la proiezione di "Una storia in punta sottile": documentario di Enza Negroni. Presenti allo spettacolo la regista e la protagonista del film, Barbara Calzolari, in dialogo con Alessandro Scillitani.

Info: [email protected] Al cinema Ex Stalloni, alle 21,30 è in programma il film "Un bel mattino" di Mia Hansen-Leve. Info Restate: eventi.comune.re.it