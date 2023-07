Si cerca un addetto allo stampaggio, servono ottima manualità e precisione

Humangest Spa, filiale di Reggio, sta cercando ununa: AddettoAddetta stampaggio. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica ... a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa (art. 10 del D.lgs. n. 1982006). Requisiti: è necessario aver maturato esperienza, anche minima, come OperaioA di produzione - ottima manualità e precisione - essere automunitie Orario: full time, dal lunedì al venerdì, su tre turni. Luogo: Correggio (RE). Contratto: assunzione in somministrazione a scopo assunzione. Qualifica Istat: Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche.