Si cerca un aiuto cuoco per trattoria/gastronomia

Trattoria/gastronomia del centro storico di Reggio ricerca aiuto/cuoco-a per servizio in cucina e al banco. Richiesto il possesso di patente cat. B e auto propria. È preferibile il diploma di istituto alberghiero, esperienza nella mansione e il possesso del patentino HCCP. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario: dalle 7 alle 19.30 con pausa pranzo. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 15/01/2024.