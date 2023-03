Si cerca un gestore per il campeggio "Lavoreremo per rilanciare il turismo"

Con l’arrivo della primavera il Comune di Villa Minozzo offre gestioni di qualità: dopo l’annuncio della concessione in gestione, triennale rinnovabile, del bar-ristorante Fonti di Poiano sul Secchia, annuncia analogamente l’offerta in gestione anche del campeggio di Febbio 2000, una stupenda realtà di alta quota con capacità ricettiva di oltre 350 persone. L’Amministrazione comunale intende valutare a breve le varie proposte ricevute per poi assegnare l’affidamento in gestione, invitando il futuro gestore alla collaborazione con gli enti pubblici e con le realtà che vivono la località con l’intento di valorizzare il territorio.

"Il complesso - spiega il sindaco Elio Ivo Sassi - collocato ai piedi del monte Cusna, in località Rescadore, è immerso in un suggestivo ambiente naturale. Ha un’estensione di ventimila metri quadrati e una capacità ricettiva di trecentocinquanta persone. In questi giorni stiamo esplorando le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici per partecipare alla procedura finalizzata alla conduzione del servizio nel triennio che andrà dal primo maggio di quest’anno al 30 aprile 2026. Il camping Febbio 2000 è dotato di una novantina di piazzole per camper e roulotte, oltre all’area dedicata alle tende. I bungalow saranno invece esclusi dalla nuova conduzione perché rimarranno a disposizione del precedente concessionario, proprietario e titolare del diritto di superficie in cui sorgono". Il campeggio è fornito, fra l’altro, di contatori indipendenti per l’energia elettrica, servizi igienici completi, lavanderia, parcheggio, parco giochi e punto informativo, e in cui sono ammessi gli animali domestici. "Con i gestori che saranno scelti vogliamo realizzare iniziative, progetti e altre azioni rivolte alla valorizzazione e alla promozione del turismo locale".

Settimo Baisi