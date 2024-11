Si cercano volontari per avviare il progetto ’Telefono d’argento’

Proseguono le attività per avviare il progetto del Telefono d’argento a Rolo, con la ricerca di volontari per mantenere un contatto con gli anziani soli del paese, anche sono attraverso una telefonata oppure una visita a casa, per accertarsi delle loro necessità o eventuali bisogni. In questa fase il Comune sta raccogliendo le adesioni tra i volontari delle varie associazioni del paese, al fine di iniziare il percorso di formazione per chi vorrà aderirvi e attivare il servizio sul territorio locale. Chiunque fosse interessato può scrivere una mail all’indirizzo del vicesindaco Lorenzo Fusari (lfusari@comune.rolo.re.it) oppure chiedere informazioni agli uffici comunali.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con Katia Pellicciari con la partecipazione di cittadini interessati al progetto, che vuole diventare un punto di riferimento per la "fascia debole" della popolazione.