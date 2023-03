Si cercano volontari per organizzare i percorsi del Pedibus

E’ stato avviato il servizio di Pedibus a Campagnola. Con la guida del carabiniere volontario Enzo, i bambini percorrono il tragitto da via Anselperga fino alla scuola elementare in tranquillità, chiacchierando con gli amici. "E’ stato divertente e in più abbiamo aiutato l’ambiente, evitando di girare con le autovetture e veicoli a motore", il commento dei piccoli partecipanti. Dopo il primo tragitto di prova, avvenuto nei giorni scorsi, ora l’appuntamento è per venerdì 31 marzo con partenza dal centro sociale del paese, con ritrovo alle 7,40. Per iscrizioni: https:www.comune.campagnola-emilia.re.it...progetto... La collaborazione di genitori, nonni, volontari è fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Il Pedibus funziona perché ci sono persone che volontariamente si mettono a disposizione di tutti. I volontari interessati a collaborare al servizio possono contattare l’ufficio scuola (tel. 0522-753358) per poter organizzare un incontro prima dell’inizio anno scolastico, in cui definire tutte le modalità.