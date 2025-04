Si chiude il corso per palati esperti. Ecco i nuovi assaggiatori di nocino

Concluso il corso per assaggiatori di Nocino tradizionale promosso dalla Compagnia del Nocino di Fabbrico, col coordinamento di Barbara Boni. Sono stati ben quarantuno i partecipanti, assaggiatori esperti e nuovi, accomunati dall’interesse per il tradizionale liquore locale. Fra loro anche dei giovani. Spetta ora ai produttori familiari conferire il proprio nocino ai ventidue punti raccolta del Palio del nocino delle Terre basse, che si svolge in vari Comuni del territorio locale della Bassa e che sta diventando sempre più tradizione. Ricorre infatti il 25° anno della Compagnia e del Palio, un traguardo che l’associazione intende festeggiare insieme a tutti coloro che nel tempo hanno collaborato con interesse e passione a questa iniziativa. Il regolamento del Palio resta disponibile sul sito www.compagniadelnocino.it. Per informazioni: compagniadelnocino@gmail.com.