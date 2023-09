Si chiude la Festa Pd al campovolo Stasera il dibattito Bonaccini-Sala

La Festa del Pd al campovolo si chiude oggi con due dibatitti di rilievo.

Alle 20 ’Estate Militante’ con Matteo Lepore (sindaco di Bologna), Luca Vecchi (sindaco di Reggio) e Ilaria Cucchi (senatrice di Sinistra Italiana) e Luigi Tosiani (segretario regionale Pd); coordina Marco Truzzi.

Per l’evento finale della kermesse durata sedici giorni il dibattito fra Stefano Bonaccini (governatore della Regione Emilia-Romagna) e Giuseppe Sala (sindaco di Milano) intervistati da Agnese Pini, direttrice di Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Qn.

Ma è anche tempo della grande comicità all’Iren Green Park Arena della Festa del Pd. Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi stasera (alle 21,30, biglietti disponibili su ticketone.it) portano in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, ma anche di interazione e momenti di autentica improvvisazione.

I due cabarettisti si sono uniti per uno spettacolo comico eccezionale, riuscito concentrato di buonumore e coinvolgente comicità tutta da vivere. Un tributo alla comicità della nostra regione, con due grandi fantasisti del cabaret.

"Quando l’ignorantezza e la patacaggine si incontrano sullo stesso palco - dicono i due mattatori - il risultato che si può ottenere è inimmaginabile. L’estate 2023 vede, per la prima volta insieme i comici dell’Emilia-Romagna in uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali abbastanza allenati a ridere".

Cevoli e Pizzocchi - che si alternano nel ruolo di comico e di spalla - sembra che siano solo in due, ma in realtà sono molti di più grazie ai tanti personaggi che entrambi interpretano in questo show dal ritmo veloce e frizzante, che ha come comune denominatore un sano e generoso accento romagnolo che rende gioioso e scanzonato ogni racconto e aneddoto.

Duilio Pizzocchi, nome d’arte di Maurizio Pagliari, nasce a Bologna nel 1957. Il cabarettista negli anni giovanili ottiene i primi consensi nelle tv locali per poi approdare a Zelig, Maurizio Costanzo Show, Zelig Circus, Alle due su Rai Uno. Paolo Cevoli, è nato a Riccione nel 1958, dopo aver aiutato i genitori nell’attività di famiglia ed essersi laureato in giurisprudenza, capisce che la sua vita è lontano dalle aule dei tribunali. La sua vocazione nel far ridere la gente lo porta a partecipare alla “La Zanzara d’Oro”, e in seguito al Maurizio Costanzo Show.

Sempre alla festa Pd, alla balera l’orchestra Profumo di Romagna e al piano bar Lara Mars Duo.