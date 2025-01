Si chiude la mostra dei presepi

Per la conclusione dell’esposizione "Il sentieri dei presepi", a Salvarano di Quattro Castella, oggi alle 17 è in programma un concerto nella chiesa di Santa Maria Madre, per un momento suggestivo che vuole chiudere questa mostra, che come sempre ha attirato tanta curiosità e interesse. In scena l’Orchestra giovanile di Quattro Castella, per un concerto che si preannuncia suggestivo e coinvolgente. A Salvarano sono in mostra oltre cento opere d’arte presepiale provenienti da artisti e artigiani di tutta Italia.

La mostra è allestita nel Santuario di San Michele Arcangelo a Salvarano ed è promossa da "Amici del Presepio della provincia di Reggio Emilia" insieme a Comune, parrocchia, Pro loco, la polisportiva "Terre matildiche" e contrada di Borgoleto.

Opere di artisti che interpretano il presepe in modi differenti e originali.