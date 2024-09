Si chiude L’uomo che cammina con Monti, Pecora e Piccini

Si conclude oggi alla Pietra di Bismantova l’edizione 2024 del "Nonfestival-l’Uomo che cammina", che durante l’estate ha proposto eventi culturali di alto livello, prendendo le mosse dall’omonimo testo di Christian Bobin e approfondendo il rapporto tra uomo, ambiente e dimensione del sacro. Questa sera alle 21 al Centro Laudato Si’, all’eremo della Pietra si svolgerà una coinvolgente serata che rientra nell’ambito della collaborazione tra L’Uomo che cammina e la rassegna nazionale e internazionale di poesia promossa da Palazzo Magnani a cura di Guido Monti "Vola alta parola". Una rassegna che nel 2024 ha celebrato la sua undicesima edizione e che declina la poesia in modi sempre diversi per mettere in risalto il lato vibrante, talvolta ombroso, che muove l’interiorità, ma anche le vicende più ampie di una comunità. Questa sera al Centro Laudato Si’ dialogheranno, con Guido Monti, Elio Pecora, che leggerà brani dal suo ultimo libro, L’avventura di restare (Crocetti editore, 2023), e Daniele Piccini, che proporrà estratti del suo libro Canzoniere, scritto solo per amore (interno poesia editore, 2024). Elio Pecora (Sant’Arsenio, 5 aprile 1936) è un poeta, scrittore e saggista italiano, autore di poesie, romanzi, saggi critici, testi teatrali, prose e poesie per bambini, dirige la rivista ‘Poeti e poesie’. Daniele Piccini (1972) insegna Filologia della letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, negli ultimi anni sono seguiti numerosi saggi e testi poetici, nuova edizione Canzoniere. Guido Monti (San Benedetto del Tronto, 1971) ha pubblicato poesie in Almanacco Specchio 2009 (Mondadori), e tante altre. Gia redattore, collabora con la Gazzetta di Parma (cultura).

s. b.