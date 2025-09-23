Si consolida la sinergia con la federazione Triathlon

Prosegue la collaborazione fra Comune di Castelnovo Monti e Federazione Triathlon Emilia Romagna, anzi si è consolidata in occasione del weekend dell’Ironman in corso di svolgimento a Cervia.

Dopo il successo della settimana del camp giovanile che il comitato ha organizzato sull’Appennino reggiano, tra il Centro Coni, le piscine dell’Onda della Pietra, le Fonti di Poiano e le strade del territorio, l’Ente presieduto da Damiano Vico ha invitato "il paese per lo sport" ad un atto di promozione come "Training Triathlon Destination". Le strade poco trafficate, la crioterapia delle fonti, i servizi, gli impianti sportivi e l’ospitalità del paese sono piaciuti a tal punto da far nascere una spontanea partnership figlia di un accordo più ampio fra Fitri nazionale (Federazione Italiana Triathlon) e Sport Valley Emilia-Romagna. È così che il video del camp di Castelnovo e i materiali promozionali forniti dallo Iat (ufficio informazioni turistiche) hanno contestualizzato l’Appennino Reggiano presso lo stand Fitri dell’area expo dell’Ironman, visitato da decine di migliaia di persone con target molto verticale di sportivi, atleti ed appassionati di queste importanti discipline sportive.

Allo stand sono intervenute in qualità di testimonial anche le atlete Sara Visentin ed Elena Corbelli (nella foto) della ASD Onda Triathlon che oggi saranno al via del Mezzo Ironman 70.3 Emilia-Romagna, una impegnativa gara che racchiude 1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e una mezza maratona (21,097 km) di corsa. Le tre gare previste Ironman, mezzo Ironman 70.3 e la 5150 di Cervia contano 6400 atleti complessivamente iscritti provenienti da oltre 80 paesi del mondo.

s.b.