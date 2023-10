Si continua a montare il palco. Salzano & Co. le tentano tutte. Kanye West il 20 o il 30 ottobre

La telenovela Kanye West continua. In 72 ore di messaggi cifrati, smentite tattiche e rinvii ipotetici, capire come andrà davvero a finire è pressoché impossibile. Ma una certezza c’è, ed è che la società che gestisce la Rcf Arena ha deciso di non fermare i lavori per montare il mega-palco da show internazionale, capace di ospitare il rapper americano. L’estremo tentativo si giocherebbe tra due date: venerdì 20 o lunedì 30 ottobre. Il problema del venerdì è che il giorno successivo il Sassuolo giocherebbe in casa con la Lazio, un big match che richiede un ingente schieramento di forze di sicurezza. Diversa la prospettiva del 30. La Reggiana durante quel weekend sarà impegnata prima con il Feralpisalò fuori casa (il 28) e poi con il Genova in Liguria (l’1 novembre). Mentre il Sassuolo giocherà in casa soltanto il 28 con il Bologna e poi in Coppa Italia il 2 novembre con lo Spezia.

Lunedì 30 la prefettura avrebbe modo di schierare quindi un numero sufficiente di uomini per garantire la sicurezza a un concerto che non richiamerebbe famiglie con bambini, ma un pubblico ben più complesso da gestire. Ma in fin dei conti tutto dipende dagli umori balzani dell’artista, che potrebbe costringere tutta la città ad adeguarsi. Nel frattempo la ’febbre Kanye West’ in città ha già contagiato i social, scatenando la creatività di tanti (spassosa l’immagine di “Meme reggiano“ con West davanti a una piastra d’erbazzone). Tanto se ne discute da suscitare persino un dibattito semi-serio su alcune sue frase antisemite e una inquietante ossessione per il Mein Kampf di Adolf Hitler (a cui pare volesse persino dedicare il titolo di un album). Provocazioni o meno, West è una vera macchina da soldi, abituato a muoversi come una scheggia impazzita nel panorama musicale mondiale. Non sarebbe certo la prima volta infatti che organizza qualcosa all’ultimo, mandando in visibilio i fans e in crisi le questure. Se la notizia fosse confermata sarebbe infatti il ritorno dell’artista su un palco italiano dopo lo special guest di agosto al Circo Massimo di Roma alla prima mondiale di Utopia di Travis Scott.

Quel che è certo è che Kanye West in questi giorni si trovava in Italia, immortalato anche a Milano durante una partita. Sarebbe stata questa l’occasione per vedere l’area del Campovolo e pensare a un concerto last-minute. Il palco, per ora, c’è.