Si corre per beneficenza

Doppio appuntamento solidale domenica nella Bassa. A Pieve Saliceto di Gualtieri si svolge "Ripartiamo da Pieve", sesto memorial in ricordo del prof. Tonino Bigi, con una camminata podistica di 7 e 13 chilometri, seguita dal pranzo in compagnia. L’intero ricavato sarà destinato a scopo benefico. Si tratta di un evento che ogni anno richiama numerose persone, comprendendo pure società sportive podistiche e non del territorio, unite per interventi di solidarietà. E un pranzo a scopo benefico si svolge pure al teatrino parrocchiale a San Martino di Guastalla, domenica alle 12,30, a favore della locale associazione Amici del Day Hospital Oncologico. Previsto un menù con antipasto fantasia, cappelletti in brodo, spalla cotta, contorni, dolce, acqua, vino. Per informazioni e prenotazioni (entro il 16 maggio): tel. 347-6349630.