Si dà fuoco in piazza: grave sessantenne

Gravissime ustioni al volto sono state riportate da un sessantenne abitante a Gualtieri, che poco dopo le 12 di ieri, in piazza Bentivoglio, in pieno centro, è stato soccorso dopo essere stato visto uscire dalla sua auto avvolto dalle fiamme. Si era pensato a un incidente, al possibile effetto di una sigaretta a contatto col giaccone che indossava. Poi, al rinvenimento di una tanica in auto con tracce di sostanza infiammabile, si è potuto ipotizzare un tentativo di gesto estremo da parte dell’uomo, già da tempo seguito dai competenti servizi sanitari dell’Igiene mentale. Sono stati i passanti e soprattutto i commercianti della piazza a intervenire subito con secchi, bottiglie d’acqua e un estintore per domare il rogo che aveva avvolto l’uomo, che urlava sull’asfalto, accanto all’auto. Sono arrivati i vigili del fuoco con ambulanza, autoinfermerieristica, automedica, carabinieri. Sul posto anche il sindaco Renzo Bergamini. Dopo un lungo trattamento sanitario, il sessantenne è stato portato all’ospedale di Guastalla per stabilizzare le condizioni generali e poi trasferito al Grandi ustioni del Maggiore di Parma, in condizioni giudicate molto gravi.

Antonio Lecci