Si danno appuntamento per fare a botte

Violenza senza un logico motivo, tra due gruppi di ragazzi, forse anche minorenni. Un episodio segnalato da alcuni cittadini di Correggio, avvenuto in un’area di piazzale Porta Reggio, lo scorso fine settimana. Secondo quanto raccontato da giovanissimi testimoni, estranei all’episodio ma in transito al momento dei fatti, due gruppi di ragazzi –uno di Correggio e l’altro di San Martino in Rio – si sarebbero dati appuntamento in un locale pubblico correggese, per poi spostarsi proprio verso Porta Reggio, dove si sarebbero poi affrontati con calci e pugni. Secondo i testimoni, la rissa sarebbe durata alcuni minuti. E, velocemente come era iniziata, così si è conclusa, con i protagonisti che sono risaliti nelle loro auto per potersi allontanare in fretta, nel timore che qualcuno potesse aver notato la scena e dato l’allarme alle forze dell’ordine. Lo scontro – forse una sfida tra due gang di giovanissimi – si sarebbe svolto in uno spazio ben definito del piazzale, distante dall’incrocio stradale, probabilmente per evitare che la scena fosse ripresa da qualche telecamera di videosorveglianza situata in quella zona. I testimoni parlano pure di qualcuno che avrebbe filmato la scena della rissa, breve quanto violenta, per poi diffondere la registrazione sulle varie chat. Non risultano conseguenze fisiche gravi alle persone coinvolte, ma di sicuro qualcuno dei protagonisti è risalito in auto con qualche livido, traumi vari e altri varo segni di percosse.

Antonio Lecci