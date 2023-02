Si danza all’Ariosto e Guastalla

Stasera alle 20,30 e domani alle 18 al teatro Ariosto, a Reggio, va in scena "Out of contest" (foto), uno spettacolo di danza che Alain Platel ha dedicato a Pina Bausch, raccontando la fede assoluta nella forza del corpo umano, nel suo patrimonio di limiti, di potenzialità, di ricordi da ricomporre, ricercando la bellezza nascosta nella difficoltà, nel dolore, nella disabilità.

Danzato e creato da Elie Tass, Emile JosseQuan Bui Ngoc, Hyo Seung Ye, Kaori Ito, Mathieu Desseigne Ravel, Mélanie Lomoff, Romeu Runa, Rosalba Torres Guerrero, Ross McCormack, con la regia di Alain Platel.

La danza è protagonista, stasera alle 21, anche al teatro Ruggeri di Guastalla con i ballerini del gruppo "MM Contemporary Dance Company". In scena "Ballade" ed "Elegia" con le coreografie di Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli su musiche di Chopin, Villarosa, Cohen, Prince, Frank Zappa e altri autori. Sul palco si esibiscono i danzatori Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mauro Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa. Si tratta di nuovo spettacolo con due inedite coreografie: "Ballade" di Bigonzetti ritrae a tutto tondo gli anni Ottanta come simbolo di un’epoca, mentre "Elegia" di Morelli racconta l’epoca attuale, un periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio.