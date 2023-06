Si danza ’Natura…mente’

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena ’Natura…mente’, uno spettacolo dedicato al ciclo delle stagioni.

Una produzione di Atelier Coreografico sul tema dell’ambiente. ’Natura…mente’ si sviluppa attraverso le sensazioni, i colori, le immagini vibranti di quella singolare bellezza che solo la danza può esprimere. Ed è proprio la danza a sviluppare i concetti sull’argomento in questione, stimolando la fantasia, la creatività e l’amore per l’ambiente. Soltanto attraverso l’utilizzo della mente e delle sue risorse geniali, la Natura potrà riavere quella vita che ormai le stiamo togliendo, riportandola finalmente al suo originario splendore. Restare incantati ad osservare un tramonto estivo, una tempesta di neve, l’infinito estendersi delle acque o le verdeggianti distese fiorite in primavera… E’ di questo che l’essere umano deve riappropriarsi. Ed è quello che è necessario che i giovani riprendano ad amare.

Lo spettacolo è animato da un personaggio fantastico che funge da collante, accompagnando con brevi recitati il susseguirsi dei quadri, l’alternarsi di generi musicali e i cambi scenici. "Con la speranza che la poetica del movimento – l’augurio del direttore artistico Mauro Guadalupi – possa riconciliare le coscienze rieducandole ad avere cura dell’unicità del nostro ambiente, fiduciosi che ciò avvenga anche attraverso questa esperienza".