"Si devono bonificare le aziende dai materiali illegali e cancerogeni"

Il sindaco Massari rassicura gli abitanti del quartiere Gardenia, a Reggio, ma chi ha vissuto il dramma dell’amianto sulla propria pelle o su quella di persone a lui vicine fatica a vedere le cose con troppo ottimismo.

È il caso di Andrea Nanetti, presidente della Aeac, l’associazione che raggruppa gli esposti all’amianto della Cemental di Correggio. In una nota si definisce "assurdo l’attuale pressappochismo sulla salute dei cittadini, nonostante la dispersione di frammenti d’eternit e il rogo che risulterebbe serpeggiare ancora sotto le macerie e il non provvedere a chiudere le vicinissime scuole del polo scolastico. Giustamente – aggiunge Nanetti – i genitori di studenti del liceo Aldo Moro hanno pubblicato una lettera di forte preoccupazione". Nanetti però ne ha anche per le forze di opposizione in Sala del Tricolore: "Il loro silenzio stupisce".

Secondo Nanetti: "Chiudere un parco pubblico e dire ai residenti di ’tenere le finestre chiuse, non raccogliere frammenti di cui non si conosce l’origine’ è insufficiente e un po’ patetico: parliamo di micro fibre dal diametro 20 volte inferiore a un capello, quindi volatili e inalabili da tutti, causa e con-causa di svariati tumori, spesso incurabili. Pertanto ora servirebbero davvero le mascherine Ffp3. Non vaghe rassicurazioni da Arpae e Ausl. Se il Comune dà il permesso a un’azienda di stare accanto ai residenti, si deve bonificare da materiali illegali così cancerogeni".

In Italia – conclude – "l’amianto è fuori legge da 33 anni, eppure restano troppi vecchi tetti e sottotetti in cemento amianto, più pericoloso oggi di allora, perché dopo decenni d’esposizione agli agenti atmosferici si deteriora disperdendo micro fibre killer".