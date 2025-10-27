"Si disattivi subito la Ztl in via Emilia S.Stefano. Le attività chiudono"

"Si disattivi la Ztl in via Emilia Santo Stefano". La lista civica ’Per Reggio’, rappresentata dai consiglieri comunali Giovanni Tarquini e Carmine Migale, oggi presenteranno in Sala Tricolore un ordine del giorno per chiedere alla giunta di spegnere il varco della zona traffico limitato attivata da circa un anno e che aveva sollevato polemiche.

"Da quando questa misura è entrata in vigore, con il sistema di controllo accessi tramite telecamere, le attività imprenditoriali di quell’area della città, già in grave crisi per i noti problemi di insicurezza, abbandono e degrado, stanno subendo ulteriori e pesanti pregiudizi economici – spiegano i consiglieri – Pur ben consapevoli dei potenziali vantaggi in termini di tranquillità e qualità dell’aria, questa improvvida iniziativa, adottata per di più in chiara contrapposizione con le istanze dei residenti e dei titolari di esercizi commerciali e dei frequentatori di scuole e parrocchie, sta determinando una progressiva e preoccupante diminuzione del numero di attività commerciali e una drastica riduzione del flusso di accessi, con conseguente aggravamento della perdita di vitalità economica e sociale del centro. Riteniamo indispensabile trovare le giuste soluzioni e misure per invertire questa tendenza negativa e salvaguardare il tessuto commerciale di Reggio".