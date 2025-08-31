Si discute di Europa con de Pascale e Bonaccini

L’ultima serata della Festa provinciale, che passerà il testimone alla nazionale, stasera vede in programma un importante confronto sul futuro dell’Europa. Alle 21.15, nella tenda dibattiti, si parlerà di "Emilia-Romagna, Italia, Europa, con Stefano Bonaccini (europarlamentare) e Michele de Pascale (nella foto, presidente della Regione); a condurre il dibattito Agnese Pini, direttrice di Qn – il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno.

• Alle 19 nella Tenda Centrale, presentazione del libro ’Politica con le ali. Sulla via tracciata da Enrico Berlinguer’ di Lucio Levrini, in dialogo con Antonella Incerti (portavoce provinciale conferenza Donne Democratiche), Roberta Mori (portavoce nazionale conferenze Donne Democratiche) e Ilenia Malavasi (deputata Pd).

• Nella tenda dibattiti ’Raffaele Leoni’ alle 18.30 l’incontro "Generare comunità. Quando i cittadini diventano protagonisti della politica". Interverranno Davide Prandi (Assessore Cura della Città, Comune di Reggio Emilia), Gaia Romani (assessora al decentramento, Comune di Milano), Francesca Benciolini (Assessora decentramento e quartieri, Comune di Padova), Claudia Lenzini (Assessora politiche della casa e partecipazione, Comune di Bergamo) e Michele D’Alena (Coordinatore processi partecipativi Regione Emilia-Romagna).

• Sempre alla tenda dibattiti Raffaele Leoni alle 20 " Denatalità e famiglie: quali sfide oggi?", con Alessandro Rosina (professore ordinario di Demografia e Statistica sociale, Università Cattolica di Milano), Isabella Conti (Assessora a welfare, politiche per l’infanzia e scuola, Regione Emilia-Romagna) e Anna Fornili (consigliera regionale).