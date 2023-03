Si divertono a spaccare un sedile dell’autobus Denunciati due studenti sedicenni

Le telecamere collocate sul bus della linea Carpineti-Castelnovo hanno permesso di individuare e denunciare i responsabili di un atto di vandalismo: si tratta di due sedicenni che, al termine delle lezioni, saliti sull’autobus, si sono divertiti a danneggiare un sedile – tagliandolo – e a svellere lo schienale, causando a Seta (quindi alle tasche della collettività) un danno economico di alcune centinaia di euro.

Il fatto era accaduto il 13 gennaio. I responsabili della società, informati dal conducente, si rivolsero subito ai carabinieri della stazione di Castelnovo Monti sporgendo formale denuncia di danneggiamento e fornendo nel contempo le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate all’interno del veicolo.

Dalla visione delle immagini i carabinieri di Castelnovo Monti hanno concentrato le proprie attenzioni investigative su due giovani sconosciuti che avevano le sembianze di essere studenti sia per l’apparente età e per la presenza degli zaini. Grazie alla collaborazione del personale docente degli istituti della zona, i militari hanno ottenuto importanti indicazioni che hanno permesso di risalire a due nomi. La successiva comparazione dei volti dei due sospetti con quelli immortalati dalle telecamere di sicurezza del bus hanno dato la definitiva certezza. I due sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il reato di danneggiamento aggravato. Poco tempo fa, un caso analogo si è verificato in Val d’Enza.