Si è chiuso il commissariamento

Si chiude il periodo di commissariamento al Comune di Correggio. Dalla prossima settimana l’ente pubblico avrà il nuovo sindaco, nuova giunta e nuovi consiglieri comunali, dopo il voto di domenica e lunedì. Il commissario straordinario Salvatore Angieri e i suoi vice Gabriele Gavazzi e Carlo Cabrini hanno salutato i dipendenti comunali. "A Correggio non ho trovato una situazione particolarmente difficile – spiega Angieri – anche grazie al personale che ci accolti. Abbiamo trovato attenzione e capacità sia rispetto al lavoro quotidiano sia a quello riguardante i servizi e le attività che rendono viva la città. Questo ci ha permesso davvero di portare a termine il nostro mandato grazie a un proficuo gioco di squadra".

Un ringraziamento è andato pure a Luca Nasi, sindaco di Rolo e presidente dell’Unione Comuni e agli altri sindaci del distretto correggese, "per il percorso collaborativo svolto nell’ambito della Pianura Reggiana, che ha in gestione numerosi e importanti servizi a servizio dei cittadini del distretto". "Non posso che augurare ogni bene a Correggio, una città di cui – ha concluso il commissario straordinario – ho potuto apprezzare la partecipazione agli eventi e l’attenzione che gli abitanti dedicano alla comunità".