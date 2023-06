Si è formata una nuova frana sotto la strada provinciale

A Gatta, dopo gli allagamenti di mercoledì pomeriggio, c’è grande preoccupazione anche per una frana che si è formata dopo l’esondazione del Rio Spirola. La nuova emergenza è monitorata dal Comune di Castelnovo Monti e dall’ufficio sicurezza territoriale e Protezione civile di Reggio. Il movimento franoso si è verificato lungo una scarpata del torrente sempre nei pressi di via Botteghe, zona già flagellata dalla bomba d’acqua.

"La situazione è sempre controllata con attenzione e attualmente non ci sono pericoli – dice Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti –. Abbiamo subito informato la Provincia perché sopra la frana si trova la strada provinciale. Sono già iniziati i lavori nell’area interessata, la frana è nata a seguito dell’esondazione di mercoledì a Gatta".

L’acqua e il fango avevano invaso alcune abitazioni al piano terra in via Botteghe. In questi giorni, dopo le prime ore di grande difficoltà e paura per lo straripamento del torrente, sono continuate le attività di controllo e pulizia per evitare altre problematiche.

mat.b.