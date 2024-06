Si è insediata la nuova giunta: "Lavoriamo insieme per il futuro"

Mercoledì sera, durante l’insediamento del consiglio comunale con convalida degli eletti, è stata formalizzata la nuova giunta di Viano guidata dal sindaco Fabrizio Corti. Angela Bonacini è stata nominata vicesindaco con deleghe al sociale, salute e benessere, pari opportunità, gemellaggi. Alessandro Benevelli è stato incaricato come assessore al bilancio, politiche del lavoro, bandi e servizi ai cittadini, legalità; Matteo Guidetti assessore al patrimonio, viabilità, mobilità e decoro urbano, agricoltura, ambiente e Protezione civile; Giulia Scaglioli assessore alla scuola, politiche giovanili e cultura. Affidate deleghe anche ai consiglieri. Alberto Montecchi capogruppo e delega ai progetti speciali, Alberto Germini consigliere pure in Unione e delega allo sport e tempo libero, Greta Fontana consigliere anche dell’Unione e delega al commercio e sviluppo del territorio, Enrico Grassi (noto imprenditore) alla sicurezza e sviluppo economico, Mario Splendore all’associazionismo e giovani. "Mercoledì sera si è tenuto – spiega il sindaco Corti – il consiglio di insediamento che attribuisce ruoli e deleghe a sostegno del buon governo. È stato un passo fondamentale per il nostro futuro. È stato un momento in cui abbiamo potuto formalizzare la nostra presenza e il nostro impegno nella comunità e iniziare a lavorare insieme per il futuro della comunità vianese e per migliorare la nostra realtà". L’ex sindaco di Baiso Fabrizio Corti, dopo le amministrative d’inizio giugno, è ora dunque il nuovo sindaco di Viano. Corti ha vinto le elezioni con una differenza di 77 voti dalla lista civica guidata dall’altro candidato Nello Borghi, sindaco di Viano dal 2019 fino a poche settimane fa.

Matteo Barca